К китайским автомобилям в обществе до сих осторожное отношение. Тем не менее, «работа над ошибками» и вывод новых моделей, привели к ростУ их продаж.



Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в мае 2018 года реализация новых автомобилей китайских марок в России (с учетом LCV) составила 3 026 единиц, что на 17% выше результата годичной давности.



Самой популярной маркой среди китайских автомобилей по-прежнему остаётся Lifan, продажи которой составляют около 44% от общего объема. В мае предпочтение этой марке отдали 1327 россиян, что на 4% больше, чем год назад.



На второй позиции вновь оказался Chery, разошедшийся тиражом в 525 экземпляров (+1%). На третье место поднялся Haval (286 шт.; +65%), сместив оттуда бренд Geely (215 шт.; +4%). Последний в пятёрке лидеров – Zotye, реализация которого увеличилась на 73% до 206 единиц.



Продажи легковых автомобилей других китайских марок в мае выглядят следующим образом: FAW (159 шт.; рост в 3,8 раза); Changan (141 шт.; +6%); DFM (93 шт.; рост в 3 раза); Foton (46 шт.; +31%), HTM (16 шт.; +45%) и Brilliance (12 шт.; -43%), которая оказывается единственной среди автопроизводителей из КНР с отрицательной динамикой.



За 5 месяцев 2018 года в России было продано 13 037 новых китайских автомобилей, что тоже на 17% больше, чем в январе-мае прошлого года.