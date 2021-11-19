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19 ноя 2021

В России возникнет кризис запчастей

В России возникнет кризис запчастей

Российский авторынок ждёт дефицит поставок запчастей из Китая. Радует одно – он будет не таким долгим.

Как сообщает «Российская газета»,  в данный момент в Китае развивается энергетический кризис – многие предприятия переходят на облегченный режим работы, функционируя лишь по несколько дней в неделю. Остановка конвейеров, разумеется, снижает объем выпускаемой продукции. Наши коллеги сообщают, что в дефиците могут оказаться в первую очередь запчасти, которые необходимы для регулярных технических операций, то есть так называемые расходники. Упоминаются, к примеру, тормозные колодки, свечи зажигания, компоненты подвески и тому подобное.

Более того, есть информация о том, что многие отечественные поставщики закупают продукцию впрок, тем самым создавая лишний ажиотаж и дефицит. Интересно, но об отрицательном влиянии энергетического кризиса  говорят и в АЕБ. Еще в начале октября глава комитета автопроизводителей АЕБ, Томас Штэрцель, сообщил о том, что энергетический кризис Китая и Англии серьезно повлияет на производство машин.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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