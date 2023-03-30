В России возобновлена программа льготного кредитования

Минпромторг заявил о возобновлении программы льготного автокредитования. При этом список категорий покупателей, которым доступны льготные кредиты, заметно сократился. Размер субсидий тоже сократился

Поговорим о последнем пункте – речь идет про субсидии на электромобили. Формально, размер скидки остался прежним – 35 процентов от общей стоимости. Но теперь она не должна превышать 625 тысяч рублей. Что касается обычных машин, то здесь все стандартно – скидка в 20 процентов при условии того, что стоимость транспортного средства не превышает двух миллионов рублей.

Что касается лиц, которые могут претендовать на льготу, то теперь к ним относятся только работники сфер медицины и образования, а также военнослужащие и члены их семей. Лица, которые покупают первый автомобиль, а также многодетные семьи под льготы теперь не попадают.