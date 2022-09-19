В России возросло количество автокредитов

Банки в России по итогам августа 2022 года выдали 55,9 тысячи автокредитов, что на 16,8% больше, чем в июле, об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В организации говорят, что рынок автокредитования растет пятый месяц подряд.

Любопытно, но в сравнении с прошлым годом рынок по-прежнему находится в стагнации - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в августе число автокредитов, напротив, сократилось почти на сорок процентов.

«Стоит отметить, что в последнее время и уровень одобрения заявок на автокредиты находится на стабильном уровне в районе 30%. Это свидетельствует о том, что на рынок возвращаются заемщики "хорошего кредитного качества", значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне», — сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.