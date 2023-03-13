Автомобильный портал Motorpage
13 мар 2023

В России введут новые штрафы

В России введут новые штрафы

В Госдуму поступил проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), касающийся платных дорог, их разработал Минтранс РФ

Фактически, новые поправки регулируют санкции за неоплату проезда по платной трассе. Штрафы должны касаться только трасс федерального уровня (М-1, М-4, М-3, ЦКАД, М-12 и т. д.). На региональных дорогах будут работать другие меры наказания, которые установят уже местные власти.

К сожалению, на сегодняшний день размер «федерального штрафа» (который будет поднят) тоже неизвестен. Однако их можно будет оплатить с 50-процентной скидкой в течение 20 дней. Между тем, к концу года мэрия Москвы обещает закончить строительство и открыть для движения северный дублер Кутузовского проспекта и южный участок МСД — там тоже будет платный проезд. Московская область, в свою очередь, строит платные Мытищинскую хорду) и Новолыткаринское шоссе.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...

Еще 12 автомобильных марок попали в программу параллельного импорта

13 марта 2023

Названа дата продаж Omoda S5

13 марта 2023

BMW не откажется от двигателей внутреннего сгорания

13 марта 2023

Назван потенциальный покупатель российского завода Continental

13 марта 2023

В Россию привезли китайскую Toyota Corolla

13 марта 2023

Представлена предсерийная Lada Granta Sport

13 марта 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Tank 300 - tank 300 (2023) самый первый tank Тест драйв
12 марта 2023

Tank 300
"Самый первый Tank"
Lada Granta - lada granta (2019) от «ужаса» до «идеала»
Тест драйв
08 марта 2023

Lada Granta
"От «ужаса» до «идеала»"
Haval Dargo - haval dargo x (2022) пламенный привет из поднебесной
Тест драйв
05 марта 2023

Haval Dargo
"Пламенный привет из Поднебесной"
Hyundai Creta - hyundai creta (2018) «ведь всё же повезёт кому-нибудь»
Вторичный рынок
15 февраля 2023

Hyundai Creta
"Пятилетняя Hyundai Creta: «Ведь всё же повезёт кому-нибудь»"

Написано новостей:

3 2 5 7 6