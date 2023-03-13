В России введут новые штрафы

В Госдуму поступил проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), касающийся платных дорог, их разработал Минтранс РФ

Фактически, новые поправки регулируют санкции за неоплату проезда по платной трассе. Штрафы должны касаться только трасс федерального уровня (М-1, М-4, М-3, ЦКАД, М-12 и т. д.). На региональных дорогах будут работать другие меры наказания, которые установят уже местные власти.

К сожалению, на сегодняшний день размер «федерального штрафа» (который будет поднят) тоже неизвестен. Однако их можно будет оплатить с 50-процентной скидкой в течение 20 дней. Между тем, к концу года мэрия Москвы обещает закончить строительство и открыть для движения северный дублер Кутузовского проспекта и южный участок МСД — там тоже будет платный проезд. Московская область, в свою очередь, строит платные Мытищинскую хорду) и Новолыткаринское шоссе.