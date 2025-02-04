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4 фев 2025

В России зафиксировали рекордное количество проданных мотоциклов

В России зафиксировали рекордное количество проданных мотоциклов

В 2024 году в России было продано 43 тысячи новых мотоциклов, что стало абсолютным рекордом и превысило показатели 2023 года почти на 60%. Эксперты связывают такой рост с активным появлением на рынке бюджетных китайских моделей, пришедших на смену ушедшим европейским, японским и американским брендам

Кроме того, на статистику повлияли изменения в системе учета техники. Ранее некоторые китайские мотоциклы ввозились под видом мопедов, не требующих регистрации и специальной категории прав. Однако теперь владельцам таких транспортных средств необходимо получать водительские права категории А или А1, что сделало их официальными участниками рынка.

Ранее самым продаваемым мотоциклом в России были модели немецкой марки BMW, однако сейчас лидерство перешло к китайским и отечественным брендам. Так, самым популярным производителем 2024 года стал китайский Regulmoto, который реализовал 7,5 тысяч мотоциклов – вдвое больше, чем в 2023 году. Главным фактором успеха этих моделей стала доступная цена: стоимость большинства популярных мотоциклов находится в диапазоне от 150 до 250 тыс. рублей.

Основная аудитория мотоциклетного рынка в России – мужчины в возрасте 25-45 лет, которые рассматривают езду на мотоцикле, как экстремальный вид отдыха. Также рост продаж мотоциклов в России связывают с низкими расходами на топливо, доступной стоимостью запчастей и обслуживанием, а также относительно недорогим обучением на категорию А.
 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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