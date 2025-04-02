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2 апр 2025

В России запретят автодилерам навязывать дополнительные услуги и оборудование

В России запретят автодилерам навязывать дополнительные услуги и оборудование
Автор фото: из открытых источников

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который запретит навязывать покупателями дополнительные услуги, товары и работы

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу закон, запрещающий навязывание потребителям дополнительных товаров, работ и услуг. Если покупатель уже оплатил навязанную услугу, он сможет потребовать возврата денег, а продавец обязан выполнить это требование в течение трех дней.

Этот закон особенно актуален для автомобильного рынка, где дилеры часто включают в стоимость машины страховки, сервисные пакеты, дополнительное оборудование и другие услуги. Теперь все дополнительные опции должны приобретаться только с письменного согласия клиента, а автоматическое добавление их в договор будет считаться нарушением.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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