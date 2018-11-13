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13 ноя 2018

В России запустят помощника по оформлению ДТП

В России запустят помощника по оформлению ДТП

Речь идет о специальном мобильном приложении, которое поможет оформить ДТП по европейскому протоколу

Правительство готовится запустить эксперимент по обмену информацией о ДТП в электронном виде. Отправлять страховщикам данные об аварии можно будет с помощью приложения «Помощник ОСАГО». Функции у приложения просты, оно позволит зафиксировать происшествие, отправить данные в страховую компанию и получить все выплаты. Однако существуют нюансы: оба участника ДТП должны быть зарегистрированы на портале Госуслуги ЕСИА (Единая Система Идентификации и Аутентификации).

Собственно механика работы приложения проста. Участники ДТП запускают программу, вводят дату выдачи своих полисов ОСАГО. Далее необходимо рукописно заполнить бланк евро протокола, сфотографировать документ и само происшествие. После загрузки данных в систему, в случае успеха информация попадает в базу АИС РСА (российский союз страховщиков), а участники ДТП получают собственные идентификаторы, по которым можно отследить ход дальнейшего оформления.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, РИА Новости , Газета.ру

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