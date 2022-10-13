В России заработала «Паутина» для поиска угнанных машин

Система контроля за дорожным движением и поиска угнанных автомобилей «Паутина» приступила к полноценной работе.

На данный момент сеть покрывает практически всю территорию страны за исключением некоторых новоприобретённых регионов. Сам принцип работы построен на функционале дорожных камер, которые распознают госномера и позволяют выслеживать в потоке нарушителей и краденые транспортные средства.

Надо сказать, что в тестовом режиме «Паутина» начала работать еще в 2013 году по Москве. Годом позже к системе присоединился Санкт-Петербург.

К слову, функционал дорожных камер заметно вырос за последние годы. Помимо фиксации новых нарушений, они теперь умеют искать машин с поддельным техосмотром.