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13 окт 2022

В России заработала «Паутина» для поиска угнанных машин

В России заработала «Паутина» для поиска угнанных машин
Система контроля за дорожным движением и поиска угнанных автомобилей «Паутина» приступила к полноценной работе.
На данный момент сеть покрывает практически всю территорию страны за исключением некоторых новоприобретённых регионов. Сам принцип работы построен на функционале дорожных камер, которые распознают госномера и позволяют выслеживать в потоке нарушителей и краденые транспортные средства. 
Надо сказать, что в тестовом режиме «Паутина» начала работать еще в 2013 году по Москве. Годом позже к системе присоединился Санкт-Петербург.
 
К слову, функционал дорожных камер заметно вырос за последние годы. Помимо фиксации новых нарушений, они теперь умеют искать машин с поддельным техосмотром.

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