В России заработали новые учебные программы в автошколах

Первое сентября - день знаний и ежегодной модернизации учебного процесса. Она, к слову, коснулась, не только обычных школ, но и специализированных учебных заведений

Да, систему обучения в автошколах тоже решили пересмотреть. Отныне каждая автошкола вправе составлять собственные программы, однако должна соблюдать положения приказа. Общие требования просты – увеличение практических часов, при этом упор надо делать на вождение в городских условиях.

Еще один важный нюанс - до сегодняшнего дня учебная езда на магистралях была запрещена. Министерство науки и просвещения теперь одобрило этот пункт на законодательном уровне.