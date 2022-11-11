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11 ноя 2022

В России заработали электронные водительские удостоверения

В России заработали электронные водительские удостоверения

Цифровая копия водительского удостоверения стала доступна в приложении «Госуслуги Авто» с его последним обновлением

На текущий момент документ  представлен в двух форматах – в виде цифровой копии и в виде специального QR-кода, который может быть считан инспектором ГИБДД для получения всей необходимой информации.

Важно помнить о том, что в нынешней редакции ПДД не предусмотрена возможность исключительного использования электронных документов. Фактически, они не имеют равнозначной силы с бумажными оригиналами. Так что инспекторы могут потребовать от водителей предоставить обычные права. Впрочем, глава российской ГИБДД Михаил Черников заявлял, что работа над модернизацией ПДД уже ведется.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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