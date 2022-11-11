В России заработали электронные водительские удостоверения

Цифровая копия водительского удостоверения стала доступна в приложении «Госуслуги Авто» с его последним обновлением

На текущий момент документ представлен в двух форматах – в виде цифровой копии и в виде специального QR-кода, который может быть считан инспектором ГИБДД для получения всей необходимой информации.

Важно помнить о том, что в нынешней редакции ПДД не предусмотрена возможность исключительного использования электронных документов. Фактически, они не имеют равнозначной силы с бумажными оригиналами. Так что инспекторы могут потребовать от водителей предоставить обычные права. Впрочем, глава российской ГИБДД Михаил Черников заявлял, что работа над модернизацией ПДД уже ведется.