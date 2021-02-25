В российских автомобилях надо использовать отечественные комплектующие

Минпромторг РФ выступает за исключительное использование отечественной электроники в автомобилях. Мол, все, что у нас производится и продается, должно оснащаться нашими же комплектующими

По данным министерства, в 2019 году доля российских электронных комплектующих в данных областях не превышала 20 процентов. Этот показатель не так уж и высок, а значит стоит задача - повысить эту долю и существенно. Чем это будет достигнуто?

Отвечаем, при помощи государственных сквозных проектов. Звучит запутанно, но на деле это означает создание конгломератов компаний под задачи каждой из промышленных отраслей. Разумеется, все это будет покрываться льготами. В свою очередь, автопроизводители уже начинают поддерживать данную инициативу. Правда, это касается в основном отечественных компаний вроде Lada. Иностранные бренды стараются держаться иностранных же поставщиков.