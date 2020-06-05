Автомобильный портал Motorpage
5 июн 2020

В российских госномерах не будет применяться код региона «666»

В российских госномерах не будет применяться код региона «666»

Апокалиптическая комбинация цифр обойдет водителей стороной

В автомобильных номерах на территории России не будет применяться региональный код «666», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД в Свердловской области. Теоретически, именно этот регион мог бы получить "апокалиптическую" комбинацию цифр на госномерах. Сейчас в Екатеринбурге и других городах области используются автомобильные номера с кодами 66, 96 и 196.

Напомним, в Москве третья цифра в кодах госномеров появилась в 2005 году, когда закончились номера с сериями 77, 99 и 97, позднее третья цифра появилась на номерах, выдаваемых в Петербурге и других субъектах РФ. А недавно было объявлено, что с 1 июня 2020 года некоторые российские регионы получат третью цифру на номера, причем начинаться новые трехзначные коды могут не только с 1 и 7, как раньше, но и с любой другой цифры.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

Комментарии к новости

Последние новости

...
JAC iEV7S

Китайский JAC привезёт в Россию электромобиль

04 июня 2020

Продажи новых машин в России в мае упали вдвое

04 июня 2020
Haval B06

Рассекречен новый Haval H5

04 июня 2020

Первый электромобиль Alfa Romeo появится в 2022 году

04 июня 2020

Новый Lexus IS не приедет в Европу

04 июня 2020

Koenigsegg и Polestar намекнули на совместный проект

04 июня 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi Q8 - audi q8 2019 в качестве предмета вожделения Тест драйв
05 июня 2020

Audi Q8
"Audi Q8 в качестве предмета вожделения"
Lada Granta Cross - lada granta cross 2019 показала, как стать обаятельной и привлекательной
Тест драйв
02 июня 2020

Lada Granta Cross
"Lada Granta Cross показала, как стать обаятельной и привлекательной"
Mazda 3 - mazda 3 2019 жесткий драйв или поэзия с каллиграфией?
Тест драйв
29 мая 2020

Mazda 3
"Mazda 3: жесткий драйв или поэзия с каллиграфией?"
Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover - новейший mercedes-benz gls 2020 и умудренный опытом range rover 2018 в шоке от собственной крутости
Сравнительный тест
15 мая 2020

Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover
"Новейший Mercedes-Benz GLS и умудренный опытом Range Rover в шоке от собственной крутости"

Написано новостей:

2 5 9 6 3