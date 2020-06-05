В российских госномерах не будет применяться код региона «666»

Апокалиптическая комбинация цифр обойдет водителей стороной

В автомобильных номерах на территории России не будет применяться региональный код «666», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД в Свердловской области. Теоретически, именно этот регион мог бы получить "апокалиптическую" комбинацию цифр на госномерах. Сейчас в Екатеринбурге и других городах области используются автомобильные номера с кодами 66, 96 и 196.

Напомним, в Москве третья цифра в кодах госномеров появилась в 2005 году, когда закончились номера с сериями 77, 99 и 97, позднее третья цифра появилась на номерах, выдаваемых в Петербурге и других субъектах РФ. А недавно было объявлено, что с 1 июня 2020 года некоторые российские регионы получат третью цифру на номера, причем начинаться новые трехзначные коды могут не только с 1 и 7, как раньше, но и с любой другой цифры.