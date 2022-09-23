В Российской программе льготного кредитования появились иностранные автомобили

Как известно, сейчас лица, которые покупают автомобиль впервые могут получить скидку в размере десяти процентов от стоимости автомобиля, если она не превышает двух миллионов рублей. На такое же финансовое послабление могут рассчитывать молодые семьи, где есть двое детей.

Надо сказать, что эта сумма несколько раз увеличивалась, сначала ее установили на отметке в миллион рублей, затем цифры довели до полутора миллионов. Отметим, что до сегодняшнего дня под программу попадали лишь российские машины, теперь же добавились и китайцы.

Да, в списки добавили кроссовер Haval Jolion. Jolion — самый популярный кроссовер в России на сегодняшний день после Lada Niva. В общем рейтинге продаж за август, составленном Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) он занял четвертое место с 1921 реализованным экземпляром.