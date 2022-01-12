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12 янв 2022

В Россию приедет новый JAC S4

В Россию приедет новый JAC S4
Автор фото: фирма-производитель

В России в этом году должны начаться продажи китайского кроссовера JAC S4. Машина уже получила ОТТС, а первые экземпляры будут переданы клиентам уже весной.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», кроссовер можно будет купить с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 136 лошадиных сил. Агрегат будет работать совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором.  Будет и альтернатива в виде атмосферного мотора 1.6 (мощность 109 лошадиных сил). Работать он будет только в паре с механической КПП.

Отметим, что автомобиль будет предлагаться лишь в переднеприводном исполнении. Сборка автомобиля будет налажена в Кахзахстане.
 

При написании новости использовалась информация:
Autonews, Китайские автомобили

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