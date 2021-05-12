Автомобильный портал Motorpage
12 май 2021

В Россию приехал бронзовый Range Rover Evoque

В Россию приехал бронзовый Range Rover Evoque
Автор фото: фирма-производитель

В России появятся кроссоверы Range Rover Evoque в специальном исполнении Bronze Collection. Продажи начнутся уже через несколько месяцев.

Разумеется, все отличия нового Range Rover сосредоточены в стилистике. Если говорить конкретно, то в контрастной крыше медного оттенка и новыми  20-дюймовыми дисками. Важно заметить, что цветовая гамма автомобиля будет состоять только из матовых оттенков.  Интерьер также получит отделку медным и бронзовым цветом.

Что касается технической составляющей, то автомобиль данной версии будет предлагаться только с двумя силовыми агрегатами – бензиновым двухлитровым мотором на 200 лошадиных сил и дизельным двигателем того же объема и мощности. Трансмиссия 9-ступенчатый автомат.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...

Genesis представил свой первый универсал

12 мая 2021

Renault запатентовала в России новый Logan

12 мая 2021

Создатель Mclaren F1 займется производством фургонов

12 мая 2021

Тупак и Эминем хранят водителей

12 мая 2021

Новый Sportage вышел на тесты

12 мая 2021
BMW iX (2022)

Звуки для электрических BMW будет создавать именитый композитор

12 мая 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Infiniti QX80 - infiniti qx80 (2021) рамный, тихий, аппетитный Тест драйв
12 мая 2021

Infiniti QX80
"Рамный, тихий, аппетитный"
KIA K5 - kia k5 (2021) за счет чего kia k5 намерен усидеть сразу на двух стульях
Тест драйв
10 мая 2021

KIA K5
"За счет чего Kia K5 намерен усидеть сразу на двух стульях (часть 2)"
Subaru XV - subaru xv (2022) инженерия души
Тест драйв
07 мая 2021

Subaru XV
"Инженерия души"
Lada Largus Cross - путь к совершенству
Автопутешествия
27 апреля 2021

Lada Largus Cross
"Путь к совершенству "

Написано новостей:

2 8 2 1 9