В Россию приехал бронзовый Range Rover Evoque

В России появятся кроссоверы Range Rover Evoque в специальном исполнении Bronze Collection. Продажи начнутся уже через несколько месяцев.

Разумеется, все отличия нового Range Rover сосредоточены в стилистике. Если говорить конкретно, то в контрастной крыше медного оттенка и новыми 20-дюймовыми дисками. Важно заметить, что цветовая гамма автомобиля будет состоять только из матовых оттенков. Интерьер также получит отделку медным и бронзовым цветом.

Что касается технической составляющей, то автомобиль данной версии будет предлагаться только с двумя силовыми агрегатами – бензиновым двухлитровым мотором на 200 лошадиных сил и дизельным двигателем того же объема и мощности. Трансмиссия 9-ступенчатый автомат.