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12 апр 2023

В Россию приехал GWM Poer KingKong

В Россию приехал GWM Poer KingKong
Автор фото: фирма-производитель

Great Wall Motor дополняет существующую линейку пикапов концерна новой моделью - GWM POER KINGKONG. Автомобиль будет доступен в двух комплектациях

Начнем с технических характеристик. Итак, под капотом у «Кинконга» может быть два мотора – оба двухлитровые, но есть разница. Первый двигатель – бензиновый, он развивает 150 лошадиных сил. Второй – турбодизель, его мощность составляет 190 лошадиных сил. В качестве коробки передач здесь применяется 6-ступенчатая механика («автоматов» здесь нет).

В «базе»  на машину установлены руль с гидроусилителем и регулировкой по высоте, литые диски с шинами 235/65 R17, два USB-порта и розетка на 12В спереди, система стабилизации, фронтальные подушки безопасности, датчик давления в шинах, мультимедийная система с экраном на 10,25 дюйма,  камера заднего вида, задний парктроник, кондиционер.

При написании новости использовалась информация:
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