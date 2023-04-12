В Россию приехал GWM Poer KingKong

Great Wall Motor дополняет существующую линейку пикапов концерна новой моделью - GWM POER KINGKONG. Автомобиль будет доступен в двух комплектациях

Начнем с технических характеристик. Итак, под капотом у «Кинконга» может быть два мотора – оба двухлитровые, но есть разница. Первый двигатель – бензиновый, он развивает 150 лошадиных сил. Второй – турбодизель, его мощность составляет 190 лошадиных сил. В качестве коробки передач здесь применяется 6-ступенчатая механика («автоматов» здесь нет).

В «базе» на машину установлены руль с гидроусилителем и регулировкой по высоте, литые диски с шинами 235/65 R17, два USB-порта и розетка на 12В спереди, система стабилизации, фронтальные подушки безопасности, датчик давления в шинах, мультимедийная система с экраном на 10,25 дюйма, камера заднего вида, задний парктроник, кондиционер.