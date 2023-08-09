В Россию приехал кроссовер с запасом хода в 1200 км

Один из российских дилеров выставил на продажу новый гибридный кроссовер Wey Lanshan. Автомобиль оценивается от 6 300 000 рублей

Напомним, что модель Lanshan дебютировала в марте этого года и стала флагманом в автомобильной линейке компании Wey. Учитывая то, что компания Wey намерена официально прийти на российский рынок, вероятно, именно Lanshan станет в этом первенцем. Габариты новинки составляют: 5105х1985х1800 мм, а колесная база - 3050 мм.

Wey Lanshan оснащен гибридной силовой установкой, в основе которой лежит бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 л., а также два электромотора по одному на каждой оси. Суммарная мощность - 517 л.с. Крутящий момент - 933 Нм. Емкость батареи - 42,5 кВт*ч. Запас хода - до 1200 км при полном заряде и баке. Привод - полный.