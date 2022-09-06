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6 сен 2022

В Россию приехал новый Kia K9

В Россию приехал новый Kia K9

Не обманитесь названием. Фактически, эта модель является рестайлингом флагманского седана К900, который многим также знаком под более ранним наименованием – Quoris.

Разумеется, машина существенно отличается от своего предшественника – новые передние фары, бампера, крылья, капот – все это формирует уникальный облик модели. Задняя часть кузова, к слову, тоже изменилась -установили новую крышку багажника. В салоне модернизация, наоборот, не слишком явная – фактически, внимание на себя обращает лишь 14-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса.

Что касается технической части, то в России K9 будут предлагать только с 3,3-литровым V6 (259 л.с. и 347 Нм), 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. 5,0-литровый «атмосферник» вывели из ассортимента из-за низкого спроса.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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