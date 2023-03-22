Автомобильный портал Motorpage
22 мар 2023

В Россию приехал новый китайский пикап

В Россию приехал новый китайский пикап

GWM продолжит развитие линейки пикапов в России: к дебюту на отечественном рынке готовится GWM POER KINGKONG, крупнейший и самый вместительный пикап концерна. 

Отличительными особенностями нового пикапа являются его внушительные габариты: длина и увеличенный объем грузового отсека. Так, параметры автомобиля (длина, ширина, высота) составляют 5641 х 1880 х 1815. Длина грузового отсека достигает 1,8 м, а максимальная грузоподъемность — 975 кг.

Автомобиль будет доступен в двух исполнениях: с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 190 л.с. и дизельным двигателем мощностью 150 л.с. Максимальный крутящий момент – 360 Н·м и 400 Н·м соответственно. В обоих вариантах модель оснащена 6-ступенчатой механической коробкой передач и подключаемым полным приводом с пониженной передачей и блокировкой заднего дифференциала.

При написании новости использовалась информация:

Комментарии к новости

Последние новости

...

Бренд Jetour официально выходит на российский рынок

22 марта 2023
Mercedes-Benz A-Class 2019 вид спереди сбоку

Сотрудников Mercedes-Benz обвинили во взяточничестве

22 марта 2023
Hyundai Solaris

Представлен новый Hyundai Solaris

22 марта 2023
Ford Explorer [EU] (2024)

Представлен новый Ford Explorer

22 марта 2023
Mini Clubman Final Edition (2023)

Mini прощается с моделью Clubman

22 марта 2023

Рестораны фастфуда приравняли СИМы к автомобилям

22 марта 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 4 - chery tiggo 4 pro (2020) «ваш выбор будет одобрен» Тест драйв
21 марта 2023

Chery Tiggo 4
"«Ваш выбор будет одобрен»"
GAZ Gazel Sobol - газель "соболь" 4х4 (2013) занимаемся «бизнесом»
Тест драйв
15 марта 2023

GAZ Gazel Sobol
"Занимаемся «Бизнесом»"
Tank 300 - tank 300 (2023) самый первый tank
Тест драйв
12 марта 2023

Tank 300
"Самый первый Tank"
Hyundai Creta - hyundai creta (2018) «ведь всё же повезёт кому-нибудь»
Вторичный рынок
15 февраля 2023

Hyundai Creta
"Пятилетняя Hyundai Creta: «Ведь всё же повезёт кому-нибудь»"

Написано новостей:

3 2 6 5 3