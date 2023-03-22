В Россию приехал новый китайский пикап

GWM продолжит развитие линейки пикапов в России: к дебюту на отечественном рынке готовится GWM POER KINGKONG, крупнейший и самый вместительный пикап концерна.

Отличительными особенностями нового пикапа являются его внушительные габариты: длина и увеличенный объем грузового отсека. Так, параметры автомобиля (длина, ширина, высота) составляют 5641 х 1880 х 1815. Длина грузового отсека достигает 1,8 м, а максимальная грузоподъемность — 975 кг.

Автомобиль будет доступен в двух исполнениях: с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 190 л.с. и дизельным двигателем мощностью 150 л.с. Максимальный крутящий момент – 360 Н·м и 400 Н·м соответственно. В обоих вариантах модель оснащена 6-ступенчатой механической коробкой передач и подключаемым полным приводом с пониженной передачей и блокировкой заднего дифференциала.