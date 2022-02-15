В Россию приехал обновленный Chery Tiggo 8

Российское представительство марки Chery запустило продажи обновлённой модификации кроссовера Tiggo 8. Кроссоверу изменили внешний вид и урезали моторную гамму.

С последнего пункта и начнем – теперь у клиентов не будет возможности заказать автомобиль с атмосферным двухлитровым 170-сильным двигателем – доступен только безальтернативный полуторалитровый турбо-агрегат на 147 лошадиных сил, который работает в паре с 6-ступенчатым роботом. До 100 км?/?ч такой вседорожник ускоряется за 9,7 секунды. Важный нюанс - двигатель адаптирован под использование «девяносто второго» бензина.

Теперь поговорим об изменениях во внешности и опциях. С рестайлингом автомобиль получил новые бампера и передние фары. В интерьере появилась мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным дисплеем. Что касается оснащения, в комплектации Prestige кроссовер оснастят полностью светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колёсными дисками и набором водительских ассистентов безопасности. В салоне появятся шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль и система бесключевого доступа. Кроме того, кроссовер получит датчики дождя и света, передние и задние датчики парковки в сочетании с камерами кругового обзора.