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13 сен 2023

В Россию приехал Roewe RX9

В Россию приехал Roewe RX9
Автор фото: фирма-производитель

Один из российских дилеров выставил на продажу новый кроссовер Roewe RX9, который был ввезен из Китая по схеме параллельного импорта. Стоимость начинается от 6 000 000 рублей

Напомним, что Roewe RX9 дебютировал в Китае в марте этого года. Автомобиль получил брутальный выделяющийся дизайн и стильный интерьер с тремя экранами на передней панеле. Салон имеет 7-местную компоновку сидений. По габаритам автомобиль сопоставим с Exeed VX: 4983/1967/1786 мм., а колесная база - 2915 мм.

Автомобиль приводит в движение бензиновый 2-литровый турбированный мотор мощностью 242 л.с. и 292 Нм крутящего момента. Средний расход топлива - 8,4 л. Мотор работает в паре с 9-ступенчатым “автоматом”. Привод у представленного в России экземпляра - полный. В Китае также представлена версия с передним приводом. 

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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