В Россию привезли кроссовер Zeekr X

Несколько российских дилеров выставили на продажу новый китайский электрический кроссовер Zeekr X, который был ввезен в страну по схеме параллельного импорта

Данная модель дебютировала на родном рынке несколько месяцев назад и привлекла внимание благодаря своему футуристическому дизайну. Главная особеность Zeekr X - это практически полное отсутствие физических кнопок. Все управление происходит через центральный цифровой экран диагональю 14,6 дюймов.

В основе силовой установки Zeekr X лежат два электромотора суммарной мощностью 428 л.с. и 543 Нм куртящго момента. Максимальная скорость составит 190 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 3,7 с. Батарея емкостью 66 кВт*ч позволяет преодолеть до 512 км на одном заряде.