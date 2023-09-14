В Россию привезли пикап KYC F3

Один из российских дилеров выставил на продажу новый пикап под названием KYC F3, ввезенный по схеме параллельного импорта из Китая. Автомобиль оценили в 2 299 000 рублей.

KYC F3 дебютировал на родине в 2021 году. Пикап получил брутальный внешний облик с крупной решеткой радиатора, состоящей из множества горизонтальных хромированных элементов. Оснащение включает: 7-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, мультифункциональный руль и камеру заднего вида. Габариты автомобиля составляют: 5080/1745/1720 мм., а колесная база - 3020 мм.

KYC F3 оснащается бензиновой рядной “четверкой” объемом 1,6 л. Мощность данного агрегата составит 122 л.с. и 158 Нм крутящего момента. Максимальная скорость ограничена на отметке в 120 км/ч. Заявленный разгон до “сотни” - 11,4 с. Средний расход топлива на 100 км - 9. Автомобиль комплектуется 5-ступенчатой “механикой”. Привод исключительно задний.