В Россию привезли замороженные автомобили

Курьезная ситуация произошла в порту Владивостока – в бухту зашел сухогруз с вожделенными автомобилями из Японии, которые должны были сразу отправиться на рынки и профильные аукционы. Правда, с места их сдвинуть будет сложно, так как они все замерзли и покрылись толстым слоем льда

Забавно, но моряки не видят в этом ничего ужасного – обычные издержки перевозок в холодную погоду. «На дворе декабрь, в море сильное волнение и ветер. Воду забрызгивает на борт, получается корка. Ничего страшного. Разве что в этом году ветра гораздо сильнее, чем обычно. Но морякам не привыкать. И раньше такое бывало, разгружали, и ничего», — цитирует портал VL.ru капитана корабля.

К слову о разгрузке, этот процесс крайне беспокоит местных продавцов автомобилей. Дело в том, что прежде чем сгрузить машину с палубы, с нее сбивают всю наледь. Делают это буквально всем, что под руку подвернется – струями из пожарных гидрантов, реагентами, ломами и.т.д. Проблема в том, что во время этих действий у машин часто повреждается лакокрасочное покрытие и стекла.