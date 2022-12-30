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30 дек 2022

В Россию привезут китайские "Джетты"

В Россию привезут китайские "Джетты"

Это очень интересная машина, которая имеет отношение к немецкому автопрому, однако, не совсем прямое

Долгое время китайский концерн FAW производил различные модели Volkswagen на совместном немецко-китайском предприятии, чуть позже китайцы выкупили лицензию на одну из немецких платформ и стали производить собственные машины под маркой Jetta. Собственно, в Россию везут седан VA3 который технически родственен российским Skoda Rapid и VW Polo. Однако от всех этих моделей VA3 отличается оригинальным дизайном кузова, который сводится к уникальной передней части, и упрощённым интерьером.

Что касается моторов, то Jetta VA3 предложат покупателям с полуторалитровым атмосферным мотором на 112 л.с. и 145 Нм в сочетании с шестидиапазонным «автоматом» Aisin.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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