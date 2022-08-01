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1 авг 2022

В Россию привезут шины из Ирана

В Россию привезут шины из Ирана
На российском рынке автомобильных шин в ближайшем будущем могут появиться новые игроки — производители из Ирана.  Отметим, что треть отечественного рынка уже занимают компании из Китая.
Информация поступила от ассоциации гильдий шинной промышленности Ирана Хамидреза Абдолмалеки. Точной информации о компаниях, которые дебютируют в России, на данный момент нет, но известно, что контракты на поставки уже заключены. 
 
Отметим, что Иран в среднем ежегодно изготавливает по 20 миллионов шин — на 30 миллионов меньше, чем в России.  Данная страна является крупнейшим производителем шин на Ближнем Востоке.

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