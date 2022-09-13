В Россию вступили в силу новые тарифы ОСАГО

В России 13 сентября вступило в силу указание Банка России, расширяющее тарифный коридор ОСАГО — для безаварийных водителей полис может символически подешеветь, но для проблемных автолюбителей он совершенно точно серьезно подорожает

Если говорить о конкретных цифрах, то теперь тарифный коридор расширили на двадцать шесть процентов, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения ставки по страхованию. То есть теперь базовая ставка находится в следующих пределах - 1646–7535 рублей. Отметим, что в сегменте коммерческого транспорта тарифный коридор был расширен на 17.8 процента в обе стороны.

Одновременно с этим были изменены и некоторые территориальные коэффициенты. Так в Чечне вместо прежнего коэффициента 0.7 используется повышенный 0.82, а в Дагестане - 0,96 вместо 0,9.