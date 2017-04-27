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27 апр 2017

В РСА разъяснили новые правила возмещения ОСАГО

В РСА разъяснили новые правила возмещения ОСАГО

Новые поправки, которые делают приоритетным натуральное возмещение (то есть ремонт) над выплатами деньгами, вступает в силу 28 апреля 2017 года. Российский союз автостраховщиков разъяснил порядок возмещения по новым правилам

В первую очередь нововведения коснутся только тех автовладельцев, которые приобрели полис ОСАГО с 28 апреля, по действующим договорам действует старая схема с денежной компенсацией.

При принятии заявления на возмещение страховая компания предложит список станций технического обслуживания (СТО), с которым у него заключены договоры. Закон определяет требование к таким станциям и к восстановительному ремонту в целом, которые страховщик должен соблюсти. Расстояние до СТО либо от места ДТП, либо от места жительства автовладельца (по выбору) должно составлять до 50 км. Срок ремонта автомобиля должен составлять не более 30 дней, за каждый день просрочки со страховой компании будет взиматься штраф в размере 0,5% от суммы возмещения. Гарантийный срок на ремонт составляет полгода и один год на кузовные и лакокрасочные работы. Автомобили не старше 2 лет, имеющие гарантию, должны ремонтироваться на станциях, которые обеспечивают сохранение заводской гарантии. Автовладелец вправе предложить свой автосервис, но это потребует отдельного согласования со страховщиком.

Денежная компенсация вместо натурального возмещения будет выплачиваться при причинении тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью, смерти потерпевшего, полного уничтожения автомобиля, превышении стоимости ремонта над лимитом выплаты ОСАГО (400 000 рублей). Кроме того, денежное возмещение может быть выплачено отдельным категориям инвалидов. «Однако по договоренности со страховой компанией потерпевший может получить и в этих случаях натуральное возмещение», — пояснил глава РСА Игорь Юргенс. В части процедуры взаимодействия потребителя и страховой компании практически ничего не меняется.

Максимальный срок ремонта составляет 30 дней. По мнению РСА ремонт занимает 3-7 дней при незначительной аварии, а в сложных случаях — 15 дней. Однако, по закону СТО обязана использовать только новые запчасти, что сужает круг тех, кому будет доступно натуральное возмещение. Поставки деталей в отдаленные регионы занимают дополнительной время, а праворукие автомобили, которых много на Дальнем Востоке, вообще практически выпадают из этой схемы. Если потребителя не устроили результаты проведенного ремонта, то он может обратиться к страховщику с соответствующим заявлением. 

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При написании новости использовалась информация:
РСА

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