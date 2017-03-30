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30 мар 2017

В сети появились первые фотографии Buick Velite 5

В сети появились первые фотографии Buick Velite 5
Автор фото: фирма-производитель

Первые фотографии новинки стали достоянием общественности немногим раньше официального релиза

Что касается технического оснащения, новый Buick является полной копией Chevrolet Volt, а производство лифтбека располагается на совместном предприятии SAICGM. Совокупная мощность бензинового двигателя объемом 1,5 литра и электромотора составляет 150 лошадиных сил, а емкость батареи обозначена на уровне 18,4 кВт, благодаря которой автомобиль может проехать в безвыхлопном режиме приблизительно 100 км, в то время, как гибридный режим обеспечивает запас хода в 750 километров.

На своей родине Chevrolet Volt признан хитом продаж, опережая на рынке Toyota Prius Prime – японский конкурент может проехать на электротяге лишь 35 км. По мнению стратегов компании General Motors Buick Velite может стать лидером продаж на китайском рынке, однако ему предстоит выдержать суровую конкуренцию со стороны местных автопроизводителей.

Ранее Chevrolet Volt уже пытался выйти на китайский рынок, однако из-за слишком высоких цен на свою продукцию не снискал популярности у клиентов из Поднебесной. 

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При написании новости использовалась информация:
CarNewsChina

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