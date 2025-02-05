В Северную Корею можно будет добраться на автомобиле

Правительство России назвало исполнителя работ по строительству автомобильного моста через реку Туманная на границе с Северной Кореей. Согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованному на официальном портале правовой информации, проект будет реализовывать сочинская компания «ТоннельЮжСтрой»

Напомним, что соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная было подписано между лидерами РФ и КНДР в прошлом году в рамках официального визита президента Владимира Путина в Северную Корею. На данный момент автомобильного сообщения между Россией и КНДР нет, а грузо- и пассажиропоток осуществляется в основном через железнодорожный путь. Строительство автомобильного моста создаст новый транспортный коридор между странами, что позволит значительно увеличить объемы торговли и упростить передвижение товаров и людей между странами. На фоне усиливающегося экономического сотрудничества Москвы и Пхеньяна новый мост может стать важным элементом логистической инфраструктуры.

По условиям госконтракта, завершение строительства запланировано на 31 декабря 2026 года. Там же указано, что компания сможет привлекать субподрядчиков, но не менее 60% работ обязана выполнить самостоятельно. Точная сумма проекта не разглашается.