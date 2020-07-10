Автомобильный портал Motorpage
10 июл 2020

В СНГ начали выпускать новый дизельный мотор для УАЗов и ГАЗелей

В СНГ начали выпускать новый дизельный мотор для УАЗов и ГАЗелей

Минский моторный завод (ММЗ) приступил к выпуску новой модели дизельных двигателей — 4DTI. Этот мотор — собственная разработка минчан, он создан для применения на внедорожниках УАЗ и легких коммерческих автомобилях ГАЗель

MMZ-4DTI разрабатывался с начала 2010-х годов, первые его образцы показали широкой публике еще в 2015-м, затем была повторная демонстрация на выставке «Агросалон-2018» в Москве. Это 4-цилиндровый рядный двигатель объемом 2,1 л, его мощность варьируется от 74 до 140 л.с., крутящий момент — от 235 до 330 Нм (характеристики зависят от наличия турбонаддува и степени форсировки). Диаметр цилиндра и ход поршня составляют 87 и 90 миллиметров соответственно, по деталям агрегат на 70% унифицирован с другим новым дизелем — 3-цилиндровым ММЗ-3LD (предназначен для легкой сельхозтехники). Блок цилиндров, распредвал, коленвал, поршни для нового двигателя ММЗ изготавливает самостоятельно, но топливная аппаратура закупается у чешской фирмы Motorpal.

Пока 4DTI предназначен только для вторичного рынка. Двигатели для первичной OEM-комплектации в России и ЕАЭС должны отвечать экотребованиям «Евро-5». Столь «чистой» модификации в гамме новинки еще нет (но над ней работают).

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Русского Прадо не будет

10 июля 2020

Илон Маск анонсировал полный автопилот

09 июля 2020

В России разрешат разгоняться до 150 км/ч

09 июля 2020

Бывшие организаторы Формулы 1 устроят гонки на самокатах

09 июля 2020
Volkswagen Beetle

50-летнему Volkswagen Beetle пересадили мотор V8 от Chevrolet

09 июля 2020
Maserati Ghibli 2019

Maserati озвучила дату премьеры своего первого гибрида

09 июля 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta Sport - lada vesta sport 2019 рожденный ползать – лети, пари! Тест драйв
10 июля 2020

Lada Vesta Sport
"Рожденный ползать – лети, пари!"
Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross 2018 аргумент и за и против
Тест драйв
08 июля 2020

Mitsubishi Eclipse Cross
"Аргумент и за и против"
Hyundai Solaris - hyundai solaris 2020 есть ли у возмужавшего hyundai solaris шансы завоевать сердце таксиста?
Тест драйв
06 июля 2020

Hyundai Solaris
"Есть ли у возмужавшего Hyundai Solaris шансы завоевать сердце таксиста?"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 как на холсте левитана
Автопутешествия
08 июня 2020

Mitsubishi L200
"Как на холсте Левитана"

Написано новостей:

2 6 1 8 9