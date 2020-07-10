В СНГ начали выпускать новый дизельный мотор для УАЗов и ГАЗелей

Минский моторный завод (ММЗ) приступил к выпуску новой модели дизельных двигателей — 4DTI. Этот мотор — собственная разработка минчан, он создан для применения на внедорожниках УАЗ и легких коммерческих автомобилях ГАЗель

MMZ-4DTI разрабатывался с начала 2010-х годов, первые его образцы показали широкой публике еще в 2015-м, затем была повторная демонстрация на выставке «Агросалон-2018» в Москве. Это 4-цилиндровый рядный двигатель объемом 2,1 л, его мощность варьируется от 74 до 140 л.с., крутящий момент — от 235 до 330 Нм (характеристики зависят от наличия турбонаддува и степени форсировки). Диаметр цилиндра и ход поршня составляют 87 и 90 миллиметров соответственно, по деталям агрегат на 70% унифицирован с другим новым дизелем — 3-цилиндровым ММЗ-3LD (предназначен для легкой сельхозтехники). Блок цилиндров, распредвал, коленвал, поршни для нового двигателя ММЗ изготавливает самостоятельно, но топливная аппаратура закупается у чешской фирмы Motorpal.

Пока 4DTI предназначен только для вторичного рынка. Двигатели для первичной OEM-комплектации в России и ЕАЭС должны отвечать экотребованиям «Евро-5». Столь «чистой» модификации в гамме новинки еще нет (но над ней работают).