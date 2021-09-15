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15 сен 2021

В Sony построили автомобиль, но не знают, что с ним делать

В Sony построили автомобиль, но не знают, что с ним делать

В свое время японский IT-гигант устроил  большую шумиху, когда  вывел в свет  концепт электромобиля Vision S, но машину то построили, а что с ней делать дальше?

Да, на момент презентации и начала ходовых испытаний в Sony заявляли, что данный автомобиль является демонстрационным стендом передовых технологий компании. В недавнем интервью Automotive News исполнительный вице-президент Sony Идзуми Каваниши заявил, что компания по сей день не имеет определенных взглядов на этот проект — гипотетически его можно вывести на рынок в виде отдельного и самостоятельного продукта, как это планируют сделать в Apple, но скорее всего автомобиль оставят лишь в статусе тестового прототипа.

Отметим, что машина имеет продвинутую систему автопилота. Она основана на специальном комплексе из сорока сенсоров, которые отслеживают обстановку снаружи автомобиля. Также в автомобиле применен и искусственный интеллект, который отвечает за мониторинг состояния водителя и пассажиров.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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