В Sony построили автомобиль, но не знают, что с ним делать

В свое время японский IT-гигант устроил большую шумиху, когда вывел в свет концепт электромобиля Vision S, но машину то построили, а что с ней делать дальше?

Да, на момент презентации и начала ходовых испытаний в Sony заявляли, что данный автомобиль является демонстрационным стендом передовых технологий компании. В недавнем интервью Automotive News исполнительный вице-президент Sony Идзуми Каваниши заявил, что компания по сей день не имеет определенных взглядов на этот проект — гипотетически его можно вывести на рынок в виде отдельного и самостоятельного продукта, как это планируют сделать в Apple, но скорее всего автомобиль оставят лишь в статусе тестового прототипа.

Отметим, что машина имеет продвинутую систему автопилота. Она основана на специальном комплексе из сорока сенсоров, которые отслеживают обстановку снаружи автомобиля. Также в автомобиле применен и искусственный интеллект, который отвечает за мониторинг состояния водителя и пассажиров.