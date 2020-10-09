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9 окт 2020

В Совфеде пообещали отказаться от резкого повышения дорожных штрафов

В Совфеде пообещали отказаться от резкого повышения дорожных штрафов

В Совете Федерации рассказали о высокой степени готовности новой редакции КоАП, из которой исключили существенное увеличение штрафов

В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) не будет предусмотрено существенного повышения штрафов, в том числе за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Об этом ТАСС рассказала первый зампред Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

По ее словам, новая редакция КоАП находится в высокой степени готовности и должна быть внесена на рассмотрение в ближайшее время. Она отметила, что в новом документе нет резкого увеличения штрафов, против которого ранее выступили в Госдуме. «Общая концепция — вводить кодекс, не повышая резко санкции», — подчеркнула Рукавишникова.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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