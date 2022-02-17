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17 фев 2022

В США легализовали адаптивную оптику

В США легализовали адаптивную оптику

Сегодня мы поговорим о законах двадцатого века, которые серьезно усложняют жизнь людям плоть до текущего дня. Хорошо, что иногда включается логика, и подобные законы отменяются

Вот вам один прекрасный пример -  адаптивные фары. В Европе такая технология была продемонстрирована еще в в 1968 году на Citroen DS. Конечно же, по сравнению с сегодняшней адаптивной оптикой, фары шестидесятых были просты, так как умели направлять световой пучок вслед за движениями рулевого колеса. Безусловно, технология развивалась и развивается, на сегодняшний день мы можем наблюдать уже интеллектуальный свет. Взять, к примеру, технологию Glare-Free High Beam, которая позволяет постоянно использовать дальний свет. При помощи фронтальной камеры, нескольких датчиков и  программного обеспечения GFHB может автоматически затемнять те области на дороге, в которых находятся встречные автомобили. При этом, затемненный сектор не статичен — он перемещается вслед за встречной машиной. Зона непосредственно перед автомобилем, в свою очередь, постоянно освещается стандартным ближним светом.

А причем тут законы? Мы не случайно говорим про Европу, дело в том, что в США такая технология попросту оказалась нелегальной, так как в шестидесятых годах был принят закон, который запрещал одновременную работу ближнего и дальнего света. Автопроизводители попросту не могли привозить машины с адаптивным светом! Впрочем на днях правительство США и Американская ассоциация дорожной безопасности (NHTSA) объявили, что устаревшие стандарты отменяются, и машины, которые продаются на местном рынке могут наконец-то выйти на пик технологий.

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