В США началась экологическая блокада автомобилей

Власти штата Вашингтон приняли закон, который запрещает продажи и постановку на учет новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

Запреты будут введены не сразу, а в 2030 году. То есть у американцев еще на протяжении девяти лет будет возможность купить себе какой-нибудь Cadillac Escalade. Но с наступлением вышеуказанной даты, эта возможность исчезнет. Даже если кто-то захочет привезти машину, условно, из Мичигана, то ничего не выйдет – на учет машину не поставят. Так что в почете останутся лишь электрокары, да и машины на топливных элементах, вроде водородной Toyota Mirai.

Вашингтон – единственный из штатов, который от дискуссий перешел к решительным действиям. В последнее время с громкими заявлениями выступали власти Калифорнии, которые просили президента США на федеральном уровне запретить эксплуатацию традиционных автомобилей.