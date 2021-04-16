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16 апр 2021

В США началась экологическая блокада автомобилей

В США началась экологическая блокада автомобилей

Власти штата Вашингтон приняли закон, который запрещает продажи и постановку на учет новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

Запреты будут введены не сразу, а в 2030 году. То есть у американцев еще на протяжении девяти лет будет возможность купить себе какой-нибудь Cadillac Escalade. Но с наступлением вышеуказанной даты, эта возможность исчезнет. Даже если кто-то захочет привезти машину, условно, из Мичигана, то ничего не выйдет – на учет машину не поставят.  Так что в почете останутся лишь электрокары, да и машины на топливных элементах, вроде водородной Toyota Mirai.

Вашингтон – единственный из штатов, который от дискуссий перешел к решительным действиям.  В последнее время с громкими заявлениями выступали власти Калифорнии, которые просили президента США на федеральном уровне запретить эксплуатацию традиционных автомобилей.

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