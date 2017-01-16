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16 янв 2017

В США назначили суммы штрафа и компенсаций японской компании Takata

В США назначили суммы штрафа и компенсаций японской компании Takata
Автор фото: фликр.ком

Американское издание «The Financial Times» со ссылкой на собственные источники сообщает, что суд штата Мичиган огласил окончательную сумму штрафа и компенсаций, которые предстоит выплатить японской компании Takata.

Скандально известный производитель автомобильных комплектующих – Takata Corporation – в рамках урегулирования последствий скандала со смертельно опасными подушками безопасности выплатит властям США и своим американским клиентам в общей сложности 1 млрд долларов.

Эта сумма включает в себя штраф в размере 25 млн долларов за нарушение текущего законодательства США и 975 млн долларов компенсаций, которые будут распределены между всеми владельцами автомобилей, оснащенных дефектными подушками безопасности, а также пострадавшим и погибшим от этого дефекта и их семьям.

Напомним, что на данный момент в США из-за подушек безопасности фирмы Takata уже отозвано около 29 млн автомобилей (приблизительно 46 млн комплектов неисправных эйрбэгов) и автопроизводители продолжают объявлять все новые и новые отзывы.

Сам же дефект заключается в том, что в конструкции пиропатрона было использовано чрезмерное мощное вещество – нитрат аммония. При срабатывании, взрыв пиропатрона получался настолько мощным, что разрывал корпус газогенератора и «выстреливал» его металлические осколки в салон автомобиля. Из-за этого дефекта только на территории США более 180 человек получило ранения разной степени тяжести. В 11 случаях был зафиксирован смертельный исход.

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При написании новости использовалась информация:
Ведомости, Инфтерфакс, АвтоВести

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