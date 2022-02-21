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21 фев 2022

В США назвали лучшие автомобильные бренды

В США назвали лучшие автомобильные бренды
Автор фото: фирма-производитель

Американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг автомобильных брендов. Лучшим производителем была признана марка Subaru, а кто оказался худшим?

Удивительно, но в аутсайдеры поместили марку, которая  является символом американского автопрома – Jeep.  А как составлялся рейтинг? Все достаточно просто – эксперты выставляют оценки по целому множеству параметров: степень удовлетворенности покупателей,   тесты безопасности, уровень надежности и.т.д. К слову,  при составлении рейтинга наши коллеги из Consumer Reports сами тестируют, минимум, по две модели каждой марки.

Любопытно, но в прошлом году первое место принадлежало компании Mazda, однако сегодня она опустилась на второе место. Tesla, к примеру, оказалась на семь строчек ниже, чем в 2021 году. Это объясняется появлением «штурвала» в Model S и Model X, из-за которого модели получили низкие оценки за удобство управления. 

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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