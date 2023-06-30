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30 июн 2023

В США открылась самая АЗС-рекордсмен

В США открылась самая АЗС-рекордсмен

Недалеко от Севьервилла (штат Теннесси, США) открылась крупнейшая в мире АЗС. На ней 120 колонок

Вообще, назвать это строение обычной заправкой язык не повернется. Все-таки перед нами полноценный терминал с целым комплексом сопутствующих сервисов. Здесь есть и торговый центр, и фудкорты, и даже ремонтный бокс для машин.

Любопытный факт – на АЗС запрещен въезд грузовым машинам. Доступ – только для «легковушек». По замыслу оператора, отсутствие огромных грузовиков сделает пребывание посетителей на территории безопаснее.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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