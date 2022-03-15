В США разрешат продавать машины без руля и педалей

Да, таких автомобилей еще не существует в природе, но это решение очень важно в области легализации беспилотных машин. Фактически, теперь они объявлены законными!

Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) решило отменить требование об обязательном наличии традиционных органов управления на автомобилях с системой полного автопилота. В документах ясно указано - транспортное средство пятого уровня автономности (полный автопилот) не обязано иметь традиционных органов управления.

Правда есть один нюанс, который касается безопасности. Согласно регламенту, даже автономные транспортные средства должны быть оснащены системами пассивной и активной безопасности, то есть на машине должны стоять подушки и ремни безопасности, а также комплексы радаров и лидаров с функциями мониторинга движения, предотвращения столкновений, распознавания пешеходов и так далее.