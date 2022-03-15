Автомобильный портал Motorpage
15 мар 2022

В США разрешат продавать машины без руля и педалей

В США разрешат продавать машины без руля и педалей

Да, таких автомобилей еще не существует в природе, но это решение очень важно в области легализации беспилотных машин. Фактически, теперь они объявлены законными!

Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) решило отменить требование об обязательном наличии традиционных органов управления на автомобилях с системой полного автопилота. В документах ясно указано - транспортное средство пятого уровня  автономности (полный автопилот) не обязано иметь традиционных органов управления.

Правда есть один нюанс, который касается безопасности. Согласно регламенту, даже автономные транспортные средства должны быть оснащены системами пассивной и активной безопасности, то есть на машине должны стоять подушки и ремни безопасности, а также комплексы радаров и лидаров с функциями мониторинга движения, предотвращения столкновений, распознавания пешеходов и так далее.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Россияне не могут купить автомобиль из Японии

15 марта 2022

Выпуск Lada Vesta может быть возобновлен лишь через два года

15 марта 2022

В России создали асфальт, который сможет противостоять гололёду

15 марта 2022

Volkswagen Beetle превратили в дом на колесах

15 марта 2022
Lexus LC Hokkaido Edition

Lexus готовится представить заряженный LC, который сравнивают с вулканом

15 марта 2022

В США обнаружили новый способ кражи бензина из автомобилей

14 марта 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Taos, KIA Seltos - сравнительный тест kia seltos и volkswagen taos толкотня в проулке Сравнительный тест
15 марта 2022

Volkswagen Taos, KIA Seltos
"Толкотня в проулке"
Toyota Highlander - toyota highlander (2020) маленький для американцев и большой для русских
Тест драйв
14 марта 2022

Toyota Highlander
"Почему Toyota Highlander маленький для американцев и большой для русских"
Lada Largus - lada largus (2020) простак с двойным дном
Тест драйв
11 марта 2022

Lada Largus
"Простак с двойным дном"
Exeed TXL - exeed txl (2022) подмигнул конкурентам буквами с капота
Тест драйв
10 марта 2022

Exeed TXL
"Подмигнул конкурентам буквами с капота"

Написано новостей:

3 0 2 1 4