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6 авг 2020

В США разрешили автомобилям летать

В США разрешили автомобилям летать
Автор фото: фирма-производитель

Власти американского штата Нью-Гэмпшир стали первыми в США, кто официально разрешил использование так называемых летающих автомобилей

Согласно новому правилу, владельцы транспортных средств могут въезжать в аэропорты и взлетать оттуда. При этом эти машины могут иметь стандартные автомобильные номерные знаки. А вот взлетать и садиться на дорогах общего пользования пока еще запрещено. Сейчас есть несколько компаний, которые работают над летающими автомобилями. Пока ближе всех к реализации амбициозной цели подошла компания PAL-V.

Мировой дебют модели PAL-V Liberty состоялся в 2018 году на Женевском автосалоне, тогда же было объявлено о старте серийного производства. На земле машина приводится в движение при помощи 100-сильного двигателя, что позволяет разгоняться до 160 км/ч. А вот для полета используется мотор мощностью уже 200 л.с.

Для трансформации автомобиля в самолет требуется 5-10 минут, а для взлета PAL-V Liberty нужно как минимум 180 метров свободного пространства. Объем топливного бака составляет 100 л, чего должно хватить, чтобы проехать около 1,3 тыс. км по суше. По воздуху PAL-V Liberty может преодолеть около 400-500 км со скоростью 160 км/ч. 

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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