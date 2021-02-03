В США запретили флаг конфедератов на автомобильных номерах

Флаг Конфедерации – достаточно популярное явление на юге Америки. Там никого не удивишь подобным изображением в качестве аэрографии на машине или фона номерного знака. Однако, в свете последних событий местные власти решили запретить подобную символику

Автоинспекция Северной Каролины (южный штат) вынесла постановление, согласно которому, боевое знамя Конфедерации и любые другие стилистические изображения на тему креста с чертовой дюжиной звезд нельзя наносить на номерные знаки, которые являются собственностью штата. Флаг конфедератов признан «потенциально оскорбительной символикой» и запрещен к демонстрации на номерных знаках, которые являются собственностью штата.

Таким образом, Северная Каролина присоединилась к Техасу, Мэриленду и Вирджинии, которые несколькими месяцами ранее ввели аналогичные запреты. Причем общественность всех южных штатов возмутилась подобным решением. В особенности ярыми противниками новых правил выступают организации вроде «Сыновей ветеранов Конфедерации», для которых флаг является символом гордости и наследия предков.