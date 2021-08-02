В США запретили продавать топливо пьяным водителям

Власти штата Нью-Мексико не только запретили продажу алкогольной продукции на АЗС, но и постановили не продавать топливо нетрезвым водителям, такое решение направлено на обеспечение дорожной безопасности

Запрет возник не на пустом месте. Дело в том, что на днях в этом штате произошла серьезная авария с участием нетрезвого водителя. К сожалению, без жертв не обошлось, так что верховный суд штата решил пойти на крайние меры. «Сегодня для эксплуатации большинства транспортных средств требуется бензин, поэтому продажа бензина пьяному водителю сродни выдаче ключей от машины пьяному водителю» - такие фразы содержатся в официальном постановлении.

Любопытно, но Нью-Мексико — это не первый штат, который решил пойти на подобные запреты. Несколькими месяцами ранее подобное произошло и в штате Теннеси. Власти обоих регионов собираются вынести данный вопрос на национальное обсуждение. Кроме того, они призывают другие штаты к внедрению данного запрета.