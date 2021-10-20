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20 окт 2021

В столице снизилось число ДТП с участием таксистов

В столице снизилось число ДТП с участием таксистов

С начала года на дорогах Москвы сократилось количество погибших в авариях с участием машин, осуществляющих таксомоторную деятельность. Об этом сообщает столичное управление ГИБДД.

Давайте взглянем на цифры. Ведомство сообщает нам о том, что с января по сентябрь текущего года в «таксомоторных ДТП», для удобства будем называть эти происшествия именно так, погибло всего сорок человек. Для сравнения в прошлом году число погибших составляло 45 человек. Кроме того,  уменьшилось и само число ДТП. Всего зафиксировано 1252 аварии (на 0,2% меньше, чем в прошлом году), в них пострадали 1457 граждан (-0,5%).

Положительную динамику в ГИБДД связывают с профилактической работой и принятием мер по пресечению нарушений. Правда, что конкретно вкладывается в данное понятие, в ведомстве не раскрывают.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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