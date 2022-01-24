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24 янв 2022

В текущем году в Москве появится больше выделенных полос

В текущем году в Москве появится больше выделенных полос

Протяжённость выделенных полос для общественного транспорта в Москве в 2022 году увеличится более чем на тридцать километров. Об этом столичный дептранс рассказал в своём телеграм-канале

«Мы видим, что выделенки позволили увеличить скорость движения автобусов, на некоторых улицах в 2-3 раза, а количество ДТП с автобусами и электробусами снизилось на 25%. Главный эффект — наземный транспорт ходит по расписанию, поэтому мы будем продолжать увеличивать сеть выделенных полос в Москве» - цитируют СМИ заявление главы Дептранса Максима Ликсутова.

Разумеется,  ускорение общественного транспорта – это хорошо, но эксперты полагают, что внедрение новых полос ударит по обычным автомобилистам. С наибольшей вероятностью можно говорить, что под выделенки будут просто отдавать полосы движения, что наверняка обернется большим числом заторов.

Отметим, что в данный момент передвижение по полосам для общественного транспорта для простых водителей запрещено в любой день, хотя несколько лет назад допускалось выезжать на них в выходные. Штраф за  нарушение запрета составляет три тысячи рублей.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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