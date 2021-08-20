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20 авг 2021

В Tesla работают над созданием роботов

В Tesla работают над созданием роботов
Автор фото: фирма-производитель

Похоже, что Илон Маск решил перевести производственные процессы своей компании на кибернетические рельсы.

На днях в Tesla анонсировали новый проект человекоподобного андройда. Безымянный робот будет использоваться на производственных площадках по сбору моделей Model S и Model3. В компании заявляют, что робот отлично может справиться с монотонными задачами сборочного конвейера. Занятно, но в Tesla говорят и о бытовых сценариях использования андройда – его можно будет направить, например, за покупками.

Интересно, но вся телеметрия и искусственный интеллект построены на базе автомобильного комплекса. Tesla Bot ориентируется в пространстве при помощи тех же датчиков и сканеров, которые используются в системе автономного управления электромобилей Tesla, но управляющий компьютер здесь свой собственный.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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