В Tesla работают над созданием роботов

Похоже, что Илон Маск решил перевести производственные процессы своей компании на кибернетические рельсы.

На днях в Tesla анонсировали новый проект человекоподобного андройда. Безымянный робот будет использоваться на производственных площадках по сбору моделей Model S и Model3. В компании заявляют, что робот отлично может справиться с монотонными задачами сборочного конвейера. Занятно, но в Tesla говорят и о бытовых сценариях использования андройда – его можно будет направить, например, за покупками.

Интересно, но вся телеметрия и искусственный интеллект построены на базе автомобильного комплекса. Tesla Bot ориентируется в пространстве при помощи тех же датчиков и сканеров, которые используются в системе автономного управления электромобилей Tesla, но управляющий компьютер здесь свой собственный.