С запотеванием лобового стекла сталкивался каждый автомобилист. Из-за высокой влажности, сырости или разницы температур стекло покрывается дымкой, причем порой такой, что сквозь него ничего не видно. Методы борьбы простые: подсушить воздух внутри салона, пустить потоки теплого воздуха на стекло. Но все это водителю приходится делать вручную.

В компании Toyota решили автоматизировать процессы и запатентовали систему, которая с помощью датчиков и сенсоров сама улавливает момент запотевания стекла. После этого она сама выберет способ для того, чтобы стекло осталось прозрачным.

При этом, система будет учитывать условия на улице: температуру, уровень влажности, даже географическое положение, ведь климат Аризоны заметно отличается от климата, к примеру, Санкт-Петербурга, поэтому и способ избавиться от конденсата нужно выбирать с учетом многих факторов.

