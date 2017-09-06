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6 сен 2017

В Toyota научат автомобили избавляться от конденсата на стеклах

В Toyota научат автомобили избавляться от конденсата на стеклах

С запотеванием лобового стекла сталкивался каждый автомобилист. Из-за высокой влажности, сырости или разницы температур стекло покрывается дымкой, причем порой такой, что сквозь него ничего не видно. Методы борьбы простые: подсушить воздух внутри салона, пустить потоки теплого воздуха на стекло. Но все это водителю приходится делать вручную.

В компании Toyota решили автоматизировать процессы и запатентовали систему, которая с помощью датчиков и сенсоров сама улавливает момент запотевания стекла. После этого она сама выберет способ для того, чтобы стекло осталось прозрачным.

При этом, система будет учитывать условия на улице: температуру, уровень влажности, даже географическое положение, ведь климат Аризоны заметно отличается от климата, к примеру, Санкт-Петербурга, поэтому и способ избавиться от конденсата нужно выбирать с учетом многих факторов.
 

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При написании новости использовалась информация:
United States Patent and Trademark Office

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