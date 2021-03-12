В Toyota представили лимитированную «Супру»

Японский концерн выпустил автомобиль-посвящение, который предназначается одному испанскому гоночному треку

Что такое Supra Jarama Racetrack Edition. Итак, перед нами лимитированная серия из девяти десятков автомобилей, каждый из которых окрашен в ярко-синий цвет с добавлением черных акцентов. Каждый из них еще обладает особым салоном, который отделан черно-красной алькантарой. При этом в техническом плане перед нами обычные «Супры» со стандартным набором агрегатов – 335-сильный трехлитровый шестицилиндровый мотор с наддувом, работающий в паре с автоматической трансмиссией.

Да, к сожалению, большинство спецверсий ограничиваются лишь стайлингом, хотя у данной машины есть и сакральный смысл. Дело в том, что она посвящена гоночному треку Харама в Испании (отсюда и название). Трек этот выбран не случайно – именно там впервые показали «Супру» всему европейскому континенту.