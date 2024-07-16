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16 июл 2024

В Toyota сделали “спортивное” кресло для людей с сидячим образом жизни

В Toyota сделали “спортивное” кресло для людей с сидячим образом жизни

Японская компания Toyota показала кресло будущего, которое способно тренировать тело, пока вы сидите на нем. Такое сиденье позволяет задействовать мышцы, которые чаще всего не активны во время сидячего положения

Особый механизм, прикрепленный к основанию сиденья и напоминающий компактный эллиптический тренажер, работает в паре с сидушкой, создавая вращательные движения. Такой процесс напоминает тренировку с фитболом, но бессознательно позволяет задействовать все малоактивные группы мышц во время сидения.

К сожалению, пока речь не идет об автомобильных креслах, а скорее об офисных. В компании уже выразили надежду, что в ближайшем будущем такая технология будет применяться в кабинах грузовиков, а уже после и на легковом транспорте. Главная задача Toyota заключалась не только в помощи людям с малоактивным образом жизни, но также и тем, кто испытывает различные физические трудности. Старикам, которым трудно передвигаться своими силами и пациентам, переживающим процесс восстановления после травм.

При написании новости использовалась информация:
Toyotatimes

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