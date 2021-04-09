В Тунисе представили национальный кроссовер

Стеклопластиковый кузов и маленький атмосферный мотор из Франции – чем еще будет удивлять Wallys Car Iris

Удивительное дело, даже в небольших странах, которые, казалось бы, никак не связаны с промышленностью, можно найти собственное автомобильное производство. Взять, к примеру, Тунис – основные экономики страны – сельское хозяйство и туризм, однако, недавно там стали выпускать и автомобили. И нет, речь не идет о каком-то заводе какого-нибудь крупного концерна – мы говорим о национальном производстве! Хотя, если посмотреть поподробнее, то начинают открываться интересные факты.

Есть такая компания – Wallyscar. Созданная в 2007 году, она занималась производством запчастей для автомобилей Peugeot и Citroen. Примерно через год после своего создания в Wallyscar решили разработать и собственный автомобиль. На парижском автосалоне 2008 года показали модель Izis – компактный внедорожник, построенный на агрегатах Peugeot.

Cовсем недавно нам показали уже вторую модель – более крупный внедорожник Iris. Автомобиль также построили на агрегатах PSA. Здесь используется атмосферный мотор 1.2 мощностью в 82 лошадиные силы. Точно такой же мотор устанавливается на базовые версии Citroen C3 Aircross. В то же время, дизайн у модели свой собственный, а кузов выполнен полностью из стеклопластика.