Автомобильный портал Motorpage
9 апр 2021

В Тунисе представили национальный кроссовер

В Тунисе представили национальный кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Стеклопластиковый кузов и маленький атмосферный мотор из Франции – чем еще будет удивлять Wallys Car Iris

Удивительное дело, даже в небольших странах, которые, казалось бы, никак не связаны с промышленностью, можно найти собственное автомобильное производство. Взять, к примеру, Тунис – основные экономики страны – сельское хозяйство и туризм, однако, недавно там стали выпускать и автомобили. И нет, речь не идет о каком-то заводе какого-нибудь крупного концерна – мы говорим о национальном производстве! Хотя, если посмотреть поподробнее, то начинают открываться интересные факты.

Есть такая компания – Wallyscar. Созданная в 2007 году, она занималась производством запчастей для автомобилей Peugeot и Citroen. Примерно через год после своего создания в Wallyscar решили разработать и собственный автомобиль.  На парижском автосалоне 2008 года показали модель  Izis – компактный внедорожник, построенный на агрегатах Peugeot.

Cовсем недавно нам показали уже вторую модель – более крупный внедорожник Iris. Автомобиль также построили на агрегатах PSA. Здесь используется атмосферный мотор 1.2 мощностью в 82 лошадиные силы. Точно такой же мотор устанавливается на базовые версии Citroen C3 Aircross. В то же время, дизайн у модели свой собственный, а кузов выполнен полностью из стеклопластика.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Geely GS11 уходит из России

09 апреля 2021
Hyundai Kona N

В Hyundai приоткрыли завесу тайны над спортивным кроссовером

09 апреля 2021

В Kia заявили, что Россия не готова к электрокарам

08 апреля 2021

В Chery переписали комплектации для Tiggo 8

08 апреля 2021

Автомобилями Renault можно управлять с телефона

08 апреля 2021

Nissan работает над новым электрическим кроссовером

08 апреля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Rio X - kia rio x (2020) уравнение с известным Тест драйв
09 апреля 2021

KIA Rio X
"Уравнение с известным"
Bentley Flying Spur - bentley flying spur (2020) не признает компромиссов
Тест драйв
06 апреля 2021

Bentley Flying Spur
"Не признает компромиссов"
Volkswagen Multivan - volkswagen multivan (2019) хиппи-бизнесмен
Тест драйв
02 апреля 2021

Volkswagen Multivan
"Хиппи-бизнесмен"
Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio - kia rio (2020) и volkswagen polo (2020) не сошлись во взглядах на usb
Сравнительный тест
16 марта 2021

Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio
"Kia Rio и Volkswagen Polo не сошлись во взглядах на USB"

Написано новостей:

2 8 0 5 2